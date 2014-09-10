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    Расписание матчей 10-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    10 сентября, среда
    03:30
    Канада
    3:1
    Ямайка
    Матч завершен
    10 сентября, среда
    04:00
    Чили
    1:0
    Гаити
    Матч завершен
    10 сентября, среда
    05:00
    Бразилия
    1:0
    Эквадор
    Матч завершен
    10 сентября, среда
    06:00
    Боливия
    0:1
    Мексика
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 11 тур
    10 сентября, среда
    12:00
    Байкал
    2:0
    Смена
    Матч завершен
    10 сентября, среда
    12:30
    Чита
    2:0
    Якутия
    Матч завершен
    10 сентября, среда
    15:00
    Томь-2
    0:3
    Новокузнецк
    Матч завершен
    10 сентября, среда
    15:00
    Сибирь-2
    1:2
    Иртыш
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 2 тур
    10 сентября, среда
    19:30
    Тернополь
    2:2
    Нива
    Матч завершен
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