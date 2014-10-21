сентябрь 2014
октябрь 2014
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа E
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 13 тур
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
21 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа F
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа G