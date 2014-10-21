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    Расписание матчей 21-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа E
    21 октября, вторник
    20:00
    ЦСКА
    2:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Рома
    1:7
    Бавария
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 13 тур
    21 октября, вторник
    22:45
    Борнмут
    3:0
    Рединг
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Блэкберн
    1:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Блэкпул
    0:1
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Брентфорд
    0:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Кардифф
    3:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Чарльтон
    2:1
    Болтон
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Норвич Сити
    1:1
    Лидс
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Ротерхэм
    3:3
    Фулхэм
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Уиган Атлетик
    0:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Вулверхэмптон
    2:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа F
    21 октября, вторник
    22:45
    АПОЭЛ
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Барселона
    3:1
    Аякс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа G
    21 октября, вторник
    22:45
    Шальке-04
    4:3
    Спортинг
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Челси
    6:0
    Марибор
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа H
    21 октября, вторник
    22:45
    БАТЭ
    0:7
    Шахтер
    Матч завершен
    21 октября, вторник
    22:45
    Порту
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
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