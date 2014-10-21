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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - ПСЖ
АПОЭЛ - ПСЖ: обзор матча 21 октября 2014
АПОЭЛ
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
87'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - ПСЖ
89'
Замена
К. Шантом
️️️️
Л. Моура
87'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
Н. Мораиш
80'
70'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Х. Пасторе
70'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
Замена
Р. Джеббур
️️️️
К. Шеридан
67'
Замена
Й. Риисе
️️️️
М. Антониадес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-4-1-1
78
Пардо
3
Гильерме
50
Карлао
23
Антониадес
28
Мариу Сержиу
21
Мандука
26
Мораиш
16
Винисиус
7
Эфрем
8
Гомеш
9
Шеридан
4-3-2-1
46
Сиригу
9
ван дер Вил
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
6
Верратти
8
Матюиди
8
Мотта
7
Моура
15
Пасторе
10
Кавани
26
Мораиш
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
26
Мораиш
23
Антониадес
6
Риисе
6
Риисе
23
Антониадес
9
Шеридан
19
Джеббур
19
Джеббур
9
Шеридан
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
7
Моура
8
Шантом
8
Шантом
7
Моура
15
Пасторе
38
Баэбек
38
Баэбек
15
Пасторе
Остались в запасе
АПОЭЛ
ПСЖ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча АПОЭЛ - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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