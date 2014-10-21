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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Марибор
Челси - Марибор: обзор матча 21 октября 2014
Челси
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
6 : 0
Завершен
Марибор
13'
Л. Реми
23'
Д. Дрогба (П)
31'
Д. Терри
54'
М. Вилер (АГ)
77'
Э. Азар (П)
90'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Марибор
ГОЛ! 6:0!
Э. Азар
Пас отдал
Н. Аке
90'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Э. Азар
77'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Оскар
73'
72'
Замена
Ж. Менди
️️️️
М. Таварес
68'
Замена
Л. Захович
️️️️
А. Ибраими
64'
Пенальти не реализован!
А. Ибраими
Замена
Н. Аке
️️️️
С. Фабрегас
60'
57'
Замена
Д. Вршич
️️️️
М. Вилер
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
М. Вилер
54'
ГОЛ! 3:0!
Д. Терри
Пас отдал
С. Фабрегас
31'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дрогба
23'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Л. Реми
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Д. Терри
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
32
Аргус
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
16
Луис
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
14
Реми
3-4-1-2
33
Ханданович
4
Шулер
28
Вилер
26
Райчевич
30
Стоянович
70
Мертель
5
Филипович
7
Меяч
39
Богар
9
Ибраими
9
Таварес
4
Фабрегас
15
Аке
15
Аке
4
Фабрегас
8
Оскар
19
Соланке
19
Соланке
8
Оскар
14
Реми
11
Дрогба
11
Дрогба
14
Реми
28
Вилер
22
Вршич
22
Вршич
28
Вилер
9
Ибраими
90
Захович
90
Захович
9
Ибраими
9
Таварес
14
Менди
14
Менди
9
Таварес
Остались в запасе
Челси
Марибор
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
1
Альяж Котман
ВР
32
Аргус
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
1
Альяж Котман
ВР
32
Аргус
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Челси - Марибор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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