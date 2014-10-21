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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Шахтер
БАТЭ - Шахтер: обзор матча 21 октября 2014
БАТЭ
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
0 : 7
Завершен
Шахтер
11'
А. Тейшейра
27'
Л. Адриано (П)
34'
Д. Коста
36'
Л. Адриано
39'
Л. Адриано
43'
Л. Адриано
81'
Л. Адриано (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Шахтер
87'
Желтая карточка
Л. Адриано
81'
ГОЛ с пенальти! 0:7!
Л. Адриано
Замена
Д. Бага
️️️️
Н. Сигневич
73'
46'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
Замена
И. Алексиевич
️️️️
Д. Лихтарович
46'
46'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Замена
В. Гайдучик
️️️️
Н. Тубич
46'
43'
ГОЛ! 0:6!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Шевчук
39'
ГОЛ! 0:5!
Л. Адриано
36'
ГОЛ! 0:4!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Шевчук
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
Пас отдал
Тайсон
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Адриано
Желтая карточка
С. Черник
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Тайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЛП
2
Дмитрий Лихтарович
(К)
ОП
14
Евгений Яблонский
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
32
Черник
37
Младенович
23
Поляков
4
Тубич
14
Хагуш
2
Лихтарович
14
Яблонский
11
Володько
14
Карницкий
62
Гордейчук
14
Сигневич
4-2-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
4
Тубич
3
Гайдучик
3
Гайдучик
4
Тубич
2
Лихтарович
13
Алексиевич
13
Алексиевич
2
Лихтарович
14
Сигневич
25
Бага
25
Бага
14
Сигневич
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
11
Коста
10
Марлос
10
Марлос
11
Коста
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
30
Артем Сороко
ВР
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
Главный тренер
Александр Ермакович
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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