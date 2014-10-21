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Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Спортинг
Шальке-04 - Спортинг: обзор матча 21 октября 2014
Шальке-04
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
4 : 3
Завершен
Спортинг
34'
Ч. Обаси Огбуке
51'
К. Хунтелаар
60'
Б. Хеведес
90+3'
Э. Чупо-Мотинг (П)
16'
Нани
64'
А. Силва (П)
78'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Спортинг
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Э. Чупо-Мотинг
90'
+3
89'
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Каррильо
Замена
С. Сэм
️️️️
Ю. Дракслер
82'
78'
ГОЛ! 3:3!
А. Силва
Пас отдал
С. Соареш
Замена
М. Майер
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Силва
ГОЛ! 3:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
К. Айхан
60'
56'
Желтая карточка
Нани
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ч. Обаси Огбуке
51'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Боатенг
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Соареш
38'
Замена
М. Сарр
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ! 1:1!
Ч. Обаси Огбуке
Пас отдал
Д. Аого
34'
33'
Вторая желтая
Маурисио
25'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
И. Слимани
19'
Желтая карточка
Маурисио
16'
ГОЛ! 0:1!
Нани
Пас отдал
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Ориоль Росель
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
23
Айхан
5
Хеведес
3
Аого
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
27
Боатенг
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
15
Оливейра
33
Сильва
33
Маурисио
10
Карвалью
23
Мариу
15
Силва
19
Каррильо
17
Нани
19
Слимани
7
Обаси Огбуке
7
Майер
7
Майер
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
33
Сэм
33
Сэм
7
Дракслер
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
27
Боатенг
23
Мариу
23
Сарр
23
Сарр
23
Мариу
19
Каррильо
17
Капель
17
Капель
19
Каррильо
19
Слимани
12
Монтеро
12
Монтеро
19
Слимани
Остались в запасе
Шальке-04
Спортинг
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
20
Карлос Манэ
ПВ
16
Ориоль Росель
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
20
Карлос Манэ
ПВ
16
Ориоль Росель
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Шальке-04 - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
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Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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