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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Аякс
Барселона - Аякс: обзор матча 21 октября 2014
Барселона
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 1
Завершен
Аякс
7'
Неймар
24'
Л. Месси
90+4'
С. Рамирес
88'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Аякс
ГОЛ! 3:1!
С. Рамирес
Пас отдал
Рафинья
90'
+4
90'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Педро
80'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Иньеста
76'
73'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
К. Сигторссон
69'
Желтая карточка
Р. ван Рейн
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Месси
67'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Неймар
62'
56'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Н. Зимлинг
46'
Замена
А. Милик
️️️️
Р. Кишна
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
24'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Лерин Дуарте
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-2-3
1
тер Стеген
5
Бартра
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
10
Алвес
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
9
Педро
10
Месси
4-2-1-3
24
Силлессен
24
Виргевер
34
Велтман
16
ван Рейн
4
Мойсандер
25
Зимлинг
20
Шоне
18
Классен
25
Андерсен
35
Кишна
30
Сигторссон
8
Иньеста
12
Рафинья
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Месси
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Месси
10
Неймар
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Неймар
25
Зимлинг
44
Ридевальд
44
Ридевальд
25
Зимлинг
30
Сигторссон
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
30
Сигторссон
35
Кишна
30
Милик
30
Милик
35
Кишна
Остались в запасе
Барселона
Аякс
16
Серхи Сампер
ОП
1
Клаудио Браво
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
10
Лерин Дуарте
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Клаудио Браво
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Хави
ЦП
Остались в запасе
10
Лерин Дуарте
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Барселона - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:30 (прямая)
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