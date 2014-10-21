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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Бавария
Рома - Бавария: обзор матча 21 октября 2014
Рома
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 7
Завершен
Бавария
66'
Жервиньо
9'
А. Роббен
23'
М. Гетце
25'
Р. Левандовски
30'
А. Роббен
36'
Т. Мюллер (П)
78'
Ф. Рибери
80'
Д. Шакири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Бавария
80'
ГОЛ! 1:7!
Д. Шакири
79'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Гетце
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Пьянич
79'
78'
ГОЛ! 1:6!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Роббен
68'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:5!
Жервиньо
Пас отдал
Р. Наингголан
66'
62'
Желтая карточка
Х. Бернат
59'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Р. Наингголан
56'
Желтая карточка
В. Торосидис
55'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
46'
Замена
Х. Холебас
️️️️
Э. Коул
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Т. Мюллер
30'
ГОЛ! 0:4!
А. Роббен
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Х. Итурбе
29'
25'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Бернат
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
3
Коул
44
Манолас
2
Янга-Мбива
35
Торосидис
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
11
Итурбе
10
Тотти
4-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Бенатиа
17
Боатенг
24
Бернат
3
Алонсо
21
Лам
10
Роббен
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
3
Коул
25
Холебас
25
Холебас
3
Коул
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
15
Пьянич
22
Льяич
22
Льяич
15
Пьянич
13
Мюллер
13
Рафинья
13
Рафинья
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Рибери
7
Рибери
9
Левандовски
27
Гетце
10
Шакири
10
Шакири
27
Гетце
Остались в запасе
Рома
Бавария
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Рома - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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