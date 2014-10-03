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сентябрь 2014
октябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 16 тур
Смена
3 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Байкал
3 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
Чита
0 : 3
Иртыш
Матч завершен
Якутия
0 : 3
Динамо Брл
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 7 тур
Хетафе
1 : 1
Кордоба
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 7 тур
Герта
3 : 2
Штутгарт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 9 тур
Реймс
1 : 0
Бордо
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 11 тур
Блэкпул
1 : 0
Кардифф
Матч завершен
США. МЛС 2014
Филадельфия Юнион
1 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 8 тур
Волынь
2 : 2
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 5 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 1
Бурсаспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 10 тур
Вестерло
0 : 0
Гент
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 26 тур
Палмейрас
4 : 2
Шапекоэнсе
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 10 тур
Хобро
1 : 5
Мидтьюлланд
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014. группа B, 6 тур
Жетысу
0 : 3
Тараз
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 8 тур
Витесс
6 : 1
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 26 тур
Лиллестрем
0 : 2
Русенборг
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
Боавишта
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 9 тур
Килмарнок
2 : 0
Данди Юнайтед
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 10 тур
Яблонец
6 : 0
Дукла
Матч завершен