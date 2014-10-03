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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Кордоба
Хетафе - Кордоба: обзор матча 03 октября 2014
Хетафе
03.10.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кордоба
89'
П. Бабакар Диавара
78'
П. Клод Экенг Экенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Кордоба
ГОЛ! 1:1!
П. Бабакар Диавара
Пас отдал
С. Эскудеро
89'
Желтая карточка
П. Сарабия
87'
80'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Ф. Вико
78'
ГОЛ! 0:1!
П. Клод Экенг Экенг
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Лафита
75'
Замена
Саммир
️️️️
Д. Кастро
63'
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
К. Йода
62'
58'
Замена
Д. Пинильос
️️️️
Х. Анхель Креспо
56'
Желтая карточка
Ф. Вико
53'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Х. Мария Лопес Силва
30'
Желтая карточка
П. Клод Экенг Экенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
21
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
6
Лусо
ОП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
19
Саммир
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
21
Карлос Кабальеро
ОП
15
Дэйвид
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Хиско
ЦФ
4-4-2
13
Гуаита
18
Эскудеро
5
Налдо
2
Веласкес
20
Валера
7
Лафита
21
Мичел
25
Ласен
11
Йода
17
Кастро
7
Сарабия
4-2-1-2-1
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
15
Креспо
12
Лопес
2
Пантич
5
Экенг Экенг
6
Лусо
19
Лопес Силва
10
Картабия
10
Гарсия
9
Гилас
11
Йода
8
Инестроза
8
Инестроза
11
Йода
17
Кастро
19
Саммир
19
Саммир
17
Кастро
7
Лафита
90
Диавара
90
Диавара
7
Лафита
15
Креспо
15
Пинильос
15
Пинильос
15
Креспо
Вико
7
Росси
7
Росси
Вико
19
Лопес Силва
19
Вико
19
Вико
19
Лопес Силва
Остались в запасе
Хетафе
Кордоба
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
13
Микель Саизар
ВР
21
Карлос Кабальеро
ОП
15
Дэйвид
ЦП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Остались в запасе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
21
Карлос Кабальеро
ОП
15
Дэйвид
ЦП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Альбер Феррер
Статистика матча Хетафе - Кордоба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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