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октябрь 2014
ноябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 20 тур
Спартак-2
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Знамя Труда
1 : 3
Волга
Матч завершен
Химки
1 : 3
Псков
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 0
Москва
Матч завершен
Домодедово
2 : 2
Коломна
Матч завершен
Леон Сатурн
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
Орел
Матч завершен
1 : 0
Калуга
Матч завершен
Зенит
0 : 1
Тамбов
Матч завершен
Чертаново
0 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
Рязань
2 : 0
Авангард
Матч завершен
Локомотив
0 : 0
Металлург Л
Матч завершен
Витязь
3 : 1
Подолье
Матч завершен
Факел
1 : 0
Выбор-Курбатово
Матч завершен
США. МЛС 2014, 1/4 финала, ответный матч
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 1
Коламбус
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 33 тур
Коринтианс
1 : 0
Сантос
Матч завершен
Крузейро
3 : 1
Крисиума
Матч завершен
Гойас
3 : 0
Баия
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 10 тур
Атромитос
4 : 3
Астерас
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 10 тур
Риу Аве
3 : 0
Академика
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 14 тур
Богемианс 1905
0 : 0
Матч завершен