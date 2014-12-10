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ноябрь 2014
декабрь 2014
Клубный чемпионат мира 2014, 1 раунд
0 : 0
Окленд Сити
Завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа E, 6 тур
Рома
0 : 2
Манчестер Сити
Завершен
Бавария
3 : 0
ЦСКА
Завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа F, 6 тур
Барселона
3 : 1
ПСЖ
Завершен
Аякс
4 : 0
АПОЭЛ
Завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа G, 6 тур
Челси
3 : 1
Спортинг
Завершен
Марибор
0 : 1
Шальке-04
Завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа H, 6 тур
Порту
1 : 1
Шахтер
Завершен
Атлетик
2 : 0
БАТЭ
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 15 тур
Сабадель
2 : 2
Лас-Пальмас
Завершен