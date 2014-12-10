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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Спортинг
Челси - Спортинг: обзор матча 10 декабря 2014
Челси
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
8'
С. Фабрегас (П)
16'
А. Шюррле
56'
Д. Оби Микел
50'
Х. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Спортинг
90'
+2
Желтая карточка
П. Оливейра
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
88'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
С. Фабрегас
83'
82'
Желтая карточка
Х. Сильва
79'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
Рамирес
️️️️
А. Шюррле
74'
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Салах
71'
70'
Замена
А. Мартинш
️️️️
Ж. Мариу
61'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
В. Карвалью
61'
Замена
К. Манэ
️️️️
Д. Капель
58'
Желтая карточка
В. Карвалью
ГОЛ! 3:1!
Д. Оби Микел
56'
50'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сильва
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Н. Матич
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Фабрегас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Вильям Карвалью
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
33
Митчелл Бини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
16
Луис
24
Кэхилл
4
Зума
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
12
Оби Микел
20
Шюррле
10
Салах
19
Коста
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
47
Эшгайю
33
Сильва
15
Оливейра
33
Маурисио
10
Карвалью
15
Силва
23
Мариу
17
Капель
19
Каррильо
19
Слимани
20
Шюррле
7
Рамирес
7
Рамирес
20
Шюррле
4
Фабрегас
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
10
Салах
14
Реми
14
Реми
10
Салах
17
Капель
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Капель
23
Мариу
28
Мартинш
28
Мартинш
23
Мариу
10
Карвалью
12
Монтеро
12
Монтеро
10
Карвалью
Остались в запасе
Челси
Спортинг
33
Митчелл Бини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Ориоль Росель
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
33
Митчелл Бини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Остались в запасе
16
Ориоль Росель
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Челси - Спортинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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