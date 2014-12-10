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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ЦСКА
Бавария - ЦСКА: обзор матча 10 декабря 2014
Бавария
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
18'
Т. Мюллер (П)
84'
С. Роде
90'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - ЦСКА
90'
+1
Желтая карточка
С. Игнашевич
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
90'
89'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:0!
С. Роде
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
84'
82'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Еременко
Замена
М. Вайзер
️️️️
Д. Гаудино
72'
69'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Данте
66'
65'
Замена
З. Тошич
️️️️
Б. Натхо
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Ф. Рибери
46'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
46'
25'
Желтая карточка
Б. Натхо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мюллер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЛП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ЦП
27
Марио Гетце
АП
17
Себастьян Роде
ПП
7
Франк Рибери
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Курт Зинан
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
3-1-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
17
Боатенг
4
Данте
23
Хейбьерг
10
Гаудино
31
Швайнштайгер
17
Роде
27
Гетце
7
Рибери
13
Мюллер
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
10
Натхо
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
10
Гаудино
8
Вайзер
8
Вайзер
10
Гаудино
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
7
Рибери
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Рибери
7
Муса
22
Ефремов
22
Ефремов
7
Муса
26
Еременко
17
Миланов
17
Миланов
26
Еременко
10
Натхо
18
Тошич
18
Тошич
10
Натхо
Остались в запасе
Бавария
ЦСКА
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Бавария - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая)
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