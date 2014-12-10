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Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - АПОЭЛ
Аякс - АПОЭЛ: обзор матча 10 декабря 2014
Аякс
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
4 : 0
Завершен
АПОЭЛ
45+1'
Л. Шоне (П)
50'
Л. Шоне
53'
Д. Классен
74'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АПОЭЛ
Замена
Р. Живкович
️️️️
А. Милик
85'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Л. Шоне
75'
ГОЛ! 4:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Классен
74'
72'
Замена
К. Артиматас
️️️️
Н. Мораиш
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Андерсен
68'
65'
Замена
П. Сотириу
️️️️
Г. Эфрем
65'
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
К. Шеридан
ГОЛ! 3:0!
Д. Классен
Пас отдал
Р. Кишна
53'
ГОЛ! 2:0!
Л. Шоне
Пас отдал
А. Милик
50'
47'
Желтая карточка
Винисиус
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Шоне
45'
+1
45'
Желтая карточка
М. Антониадес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
18
Костакис Артиматас
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-2-1-3
24
Силлессен
24
Виргевер
34
Велтман
16
ван Рейн
4
Мойсандер
17
Сереро
20
Шоне
18
Классен
35
Кишна
25
Андерсен
30
Милик
4-4-1-1
78
Пардо
28
Мариу Сержиу
50
Карлао
23
Антониадес
12
Папацоглу
7
Эфрем
26
Мораиш
16
Винисиус
11
Александру
8
Гомеш
9
Шеридан
25
Андерсен
44
Ридевальд
44
Ридевальд
25
Андерсен
20
Шоне
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
20
Шоне
30
Милик
34
Живкович
34
Живкович
30
Милик
26
Мораиш
18
Артиматас
18
Артиматас
26
Мораиш
9
Шеридан
46
Алонефтис
46
Алонефтис
9
Шеридан
7
Эфрем
79
Сотириу
79
Сотириу
7
Эфрем
Остались в запасе
Аякс
АПОЭЛ
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Аякс - АПОЭЛ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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