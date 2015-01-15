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декабрь 2014
январь 2015
Кубок Азии 2015. группа C, 2 тур
Бахрейн
1 : 2
ОАЭ
Завершен
Катар
0 : 1
Иран
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Швеция
2 : 0
Кот-д'Ивуар
Завершен
Товарищеские матчи 2015
2 : 2
Шальке-04
Завершен
Газиантепспор
0 : 1
Аугсбург
Завершен
Айнтрахт
2 : 3
Гамбург
Завершен
Италия. Кубок (2014/2015), 1/8 финала
Ювентус
6 : 1
Верона
Завершен
Испания. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, ответный матч
Реал
2 : 2
Атлетико
Завершен
Эльче
0 : 4
Барселона
Завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 18 тур
Платаниас
0 : 0
Атромитос
Завершен
Ники Волос
0 : 3
Олимпиакос
Тех. поражение