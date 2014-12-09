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    Расписание матчей 09-12-2014

    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2014/2015), 6 тур, группа A
    9 декабря, вторник
    22:45
    Олимпиакос
    4:2
    Мальме
    Матч завершен
    9 декабря, вторник
    22:45
    Ювентус
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 6 тур, группа B
    9 декабря, вторник
    22:45
    Ливерпуль
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    9 декабря, вторник
    22:45
    Реал
    4:0
    Лудогорец
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 6 тур, группа C
    9 декабря, вторник
    22:45
    Монако
    2:0
    Зенит
    Матч завершен
    9 декабря, вторник
    22:45
    Бенфика
    0:0
    Байер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 6 тур, группа D
    9 декабря, вторник
    22:45
    Галатасарай
    1:4
    Арсенал
    Матч завершен
    9 декабря, вторник
    22:45
    Боруссия
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
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