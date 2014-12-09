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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Атлетико
Ювентус - Атлетико: обзор матча 09 декабря 2014
Ювентус
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Атлетико
36'
Желтая карточка
Г. Сикейра
26'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
А. Видаль
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
3-2-3-1-1
13
Мойя
4
Суарес
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
66
Туран
6
Коке
14
Габи
14
Гарсия
9
Манджукич
Остались в запасе
Ювентус
Атлетико
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ювентус - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Альянц Стадиум
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