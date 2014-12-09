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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Байер
Бенфика - Байер: обзор матча 09 декабря 2014
Бенфика
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Байер
90'
+1
Вторая желтая
О. Топрак
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Бебе
87'
83'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
С. Рольфес
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Мариньо
76'
71'
Замена
Х. Сон
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Талиска
️️️️
Лима
62'
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Р. Крузе
Желтая карточка
Б. Кристанте
36'
32'
Желтая карточка
О. Топрак
26'
Желтая карточка
С. Бениш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Сезар
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пицци
АП
33
Мариньо
ПВ
15
Ола Джон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
94
Талиска
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-3-2
1
Артур
23
Бенито
17
Лопес
34
Алмейда
3
Сезар
4
Кристанте
12
Бебе
21
Пицци
33
Мариньо
9
Лима
15
Джон
3-4-1-2
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
17
Бениш
19
Хильберт
8
Кастро
6
Рольфес
10
Чалханоглу
38
Беллараби
18
Дрмич
10
Крузе
12
Бебе
18
Тейшейра
18
Тейшейра
12
Бебе
9
Лима
94
Талиска
94
Талиска
9
Лима
33
Мариньо
7
Оливейра
7
Оливейра
33
Мариньо
10
Крузе
8
Брандт
8
Брандт
10
Крузе
18
Дрмич
7
Сон
7
Сон
18
Дрмич
6
Рольфес
11
Кисслинг
11
Кисслинг
6
Рольфес
Остались в запасе
Бенфика
Байер
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Паулу Лопеш
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Паулу Лопеш
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бенфика - Байер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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