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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Андерлехт
Боруссия Д - Андерлехт: обзор матча 09 декабря 2014
Боруссия Д
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
58'
Ч. Иммобиле
84'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Андерлехт
89'
Замена
М. Хейлен
️️️️
А. Митрович
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
84'
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Э. Ванден Борре
79'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
И. Конте
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Шмельцер
75'
69'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
С. Клестан
Замена
О. Кирх
️️️️
И. Гюндоган
66'
62'
Желтая карточка
О. Дешахт
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Н. Шахин
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Саша Клестан
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
9
Энди Кавая
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-4-1-1
22
Лангерак
29
Шмельцер
28
Гинтер
3
Суботич
37
Дурм
6
Гросскройц
8
Шахин
20
Гюндоган
22
Мхитарян
10
Кагава
9
Иммобиле
4-3-1-2
1
Прото
20
Ванден Борре
3
Дешахт
99
Мбемба
21
Н'Сакаля
16
Клестан
18
Дендокер
26
Прат
18
Ашампонг
15
Конте
9
Митрович
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
20
Гюндоган
21
Кирх
21
Кирх
20
Гюндоган
29
Шмельцер
7
Обамеянг
7
Обамеянг
29
Шмельцер
9
Митрович
13
Хейлен
13
Хейлен
9
Митрович
16
Клестан
8
Тилеманс
8
Тилеманс
16
Клестан
15
Конте
90
Сирьяк
90
Сирьяк
15
Конте
Остались в запасе
Боруссия Д
Андерлехт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия Д - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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