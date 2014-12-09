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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Базель
Ливерпуль - Базель: обзор матча 09 декабря 2014
Ливерпуль
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Базель
82'
С. Джеррард
25'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Базель
88'
Замена
В. Самуэль
️️️️
Л. Дзуффи
83'
Замена
М. Диас
️️️️
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 1:1!
С. Джеррард
82'
80'
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
А. Морено
77'
74'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Штреллер
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Л. Лейва
74'
Желтая карточка
Д. Ловрен
66'
Красная карточка
Л. Маркович
60'
Желтая карточка
Л. Лейва
47'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Х. Энрике
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Р. Ламберт
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрай
Пас отдал
Л. Дзуффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
9
Марко Штреллер
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
18
Ахмед Хамуди
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-4-1-1
22
Миньоле
21
Энрике
6
Ловрен
37
Шкртел
8
Джонсон
6
Лейва
8
Джеррард
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
17
Ламберт
3-4-3
31
Вацлик
5
Шер
4
Сафари
17
Сухи
6
Эль-Ненни
20
Фрай
7
Дзуффи
34
Джака
10
Гонсалес
11
Гаши
9
Штреллер
6
Лейва
11
Коутиньо
11
Коутиньо
6
Лейва
17
Ламберт
5
Морено
5
Морено
17
Ламберт
21
Энрике
8
Маркович
8
Маркович
21
Энрике
7
Дзуффи
6
Самуэль
6
Самуэль
7
Дзуффи
6
Эль-Ненни
21
Диас
21
Диас
6
Эль-Ненни
9
Штреллер
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Штреллер
Остались в запасе
Ливерпуль
Базель
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
18
Ахмед Хамуди
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
18
Ахмед Хамуди
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Ливерпуль - Базель
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Энфилд Роуд
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