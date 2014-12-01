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    Расписание матчей 01-12-2014

    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 37 тур
    1 декабря, понедельник
    00:30
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Гойас
    Матч завершен
    1 декабря, понедельник
    00:30
    Баия
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    1 декабря, понедельник
    00:30
    Атлетико Минейро
    1:2
    Коритиба
    Матч завершен
    США. МЛС 2014, 1/2 финала, ответный матч
    1 декабря, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 14 тур
    1 декабря, понедельник
    12:00
    ЦСКА (мол)
    4:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    1 декабря, понедельник
    13:30
    Арсенал Т (мол)
    0:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 11 тур
    1 декабря, понедельник
    19:00
    Карабюкспор
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    1 декабря, понедельник
    21:30
    Трабзонспор
    4:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 14 тур
    1 декабря, понедельник
    20:00
    Днепр
    1:1
    Металлург
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 16 тур
    1 декабря, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Вестсьелланд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 13 тур
    1 декабря, понедельник
    22:45
    Альмерия
    0:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 11 тур
    1 декабря, понедельник
    23:00
    Пасуш де Феррейра
    1:1
    Эшторил
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 13 тур
    1 декабря, понедельник
    23:00
    Сампдория
    1:1
    Наполи
    Матч завершен
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