Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 01 декабря 2014
ЦСКА (мол)
01.12.2014, понедельник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
4 : 0
Завершен
Амкар (мол)
8'
Н. Чернов
40'
К. Базелюк
47'
Н. Дергачев
60'
В. Трошев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
Замена
В. Ларионов
️️️️
С. Георгиевский
81'
80'
Красная карточка
И. Черенчиков
79'
Замена
В. Переверзев
️️️️
Е. Парамонов
77'
Замена
И. Парамонов
️️️️
В. Алейников
75'
Желтая карточка
А. Серпокрылов
Замена
М. Соловьев
️️️️
А. Макаров
66'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Н. Дергачев
60'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
В. Трошев
60'
ГОЛ! 3:0!
Н. Дергачев
47'
46'
Замена
А. Анфёров
️️️️
В. Кузнецов
46'
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Патрикеев
ГОЛ! 2:0!
К. Базелюк
40'
ГОЛ! 1:0!
Н. Чернов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
74
Савва Князев
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
46
Александр Патрикеев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
67
Денис Глухов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
57
Владимир Переверзев
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
3-4-1-2
1
Злобин
17
Котов
23
Чернов
25
Масютин
74
Князев
72
Гордюшенко
24
Мартусевич
11
Макаров
13
Георгиевский
10
Базелюк
11
Дергачев
3-1-5-1
16
Отмахов
40
Трошев
77
Гасымов
79
Черенчиков
38
Алейников
46
Патрикеев
96
Чухланцев
75
Серпокрылов
33
Камеш
11
Парамонов
19
Кузнецов
11
Макаров
90
Соловьев
90
Соловьев
11
Макаров
13
Георгиевский
53
Ларионов
53
Ларионов
13
Георгиевский
11
Дергачев
5
Ондуа
5
Ондуа
11
Дергачев
11
Парамонов
57
Переверзев
57
Переверзев
11
Парамонов
46
Патрикеев
95
Рожков
95
Рожков
46
Патрикеев
38
Алейников
49
Парамонов
49
Парамонов
38
Алейников
19
Кузнецов
60
Анфёров
60
Анфёров
19
Кузнецов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
67
Денис Глухов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
67
Денис Глухов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
Октябрь
Новости команд
Все
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+