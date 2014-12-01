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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 01 декабря 2014
Днепр
01.12.2014, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
16'
Е. Коноплянка
11'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
Желтая карточка
Р. Ротань
88'
Замена
Е. Шахов
️️️️
В. Лучкевич
87'
85'
Замена
А. Барановский
️️️️
Габриэль
77'
Желтая карточка
А. Нойок
73'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
Александре
Замена
Матеус
️️️️
Е. Селезнев
72'
Желтая карточка
Е. Селезнев
70'
61'
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Н. Морозюк
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Влад
57'
Желтая карточка
Дуглас
46'
22'
Желтая карточка
Э. Соболь
ГОЛ! 1:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
В. Лучкевич
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Александре
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
99
Матеус
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
8
Грегори Нельсон
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
3-2-2-1-2
71
Бойко
7
Лучкевич
3
Мазух
23
Дуглас
2
Влад
14
Чеберячко
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
3-3-3-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Прийма
23
Соболь
37
Габриэль
55
Нойок
5
Путивцев
10
Лазич
6
Морозюк
14
Александре
18
Мораес
7
Лучкевич
28
Шахов
28
Шахов
7
Лучкевич
2
Влад
16
Гама
16
Гама
2
Влад
11
Селезнев
99
Матеус
99
Матеус
11
Селезнев
37
Габриэль
22
Барановский
22
Барановский
37
Габриэль
6
Морозюк
8
Нельсон
8
Нельсон
6
Морозюк
14
Александре
9
Овсепян
9
Овсепян
14
Александре
Остались в запасе
Днепр
Металлург
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
79
Юрий Панькив
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Днепр - Металлург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Днепр-Арена
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