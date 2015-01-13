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декабрь 2014
январь 2015
Кубок Азии 2015. группа A, 2 тур
Кувейт
0 : 1
Южная Корея
Завершен
Оман
0 : 4
Австралия
Завершен
Франция. Кубок Лиги (2014/2015), 1/4 финала
Бастия
3 : 1
Ренн
Завершен
Сент-Этьен
0 : 1
ПСЖ
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Ботсвана
0 : 2
Буркина-Фасо
Завершен
Сенегал
5 : 2
Гвинея
Завершен
Товарищеские матчи 2015
Боруссия Д
1 : 0
Сьон
Завершен
1 : 4
Бавария
Завершен
Англия. Кубок (2014/2015), 3 раунд, повторный матч
Вулверхэмптон
3 : 3
Фулхэм
Завершен
Бристоль Сити
2 : 0
Донкастер Роверс
Завершен
Честерфилд
2 : 0
Сканторп Юнайтед
Завершен
Вест Хэм
2 : 2
Эвертон
Завершен
Италия. Кубок (2014/2015), 1/8 финала
Милан
2 : 1
Сассуоло
Завершен
Испания. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, ответный матч
Эспаньол
2 : 0
Валенсия
Завершен
Леванте
3 : 2
Малага
Завершен