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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Боруссия Д - Сьон
Боруссия Д - Сьон: обзор матча 13 января 2015
Боруссия Д
13.01.2015, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Сьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боруссия Д - Сьон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
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2 : 1
07.11.2026
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04.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 2
31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
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3 : 2
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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1 : 0
24.10.2026
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
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