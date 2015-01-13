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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана - Буркина-Фасо
Ботсвана - Буркина-Фасо: обзор матча 13 января 2015
Ботсвана
13.01.2015, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ботсвана - Буркина-Фасо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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1 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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7 : 0
04.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
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