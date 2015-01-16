Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2014
январь 2015
Кубок Азии 2015. группа D, 2 тур
Палестина
1 : 5
Иордания
Завершен
Ирак
0 : 1
Япония
Завершен
Кубок Содружества 2015. группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Россия (мол)
1 : 0
Завершен
Кубок Содружества 2015. группа A, 1 тур
1 : 2
Финляндия (мол.)
Завершен
1 : 0
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 19 тур
Кордоба
1 : 1
Эйбар
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 21 тур
Бордо
1 : 2
Ницца
Завершен
Товарищеские матчи 2015
Флуминенсе
0 : 3
Байер
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 22 тур
Брюгге
1 : 1
Мехелен
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 18 тур
Аякс
2 : 0
Гронинген
Завершен