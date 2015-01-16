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Расписание матчей
Кубок Азии
Палестина - Иордания
Палестина - Иордания: обзор матча 16 января 2015
Палестина
16.01.2015, пятница, 10:00
Кубок Азии, группа D, 2 тур
1 : 5
Завершен
Иордания
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