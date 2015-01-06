Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 06-01-2015

    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    февраль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2014/2015), 17 тур
    6 января, вторник
    14:30
    Удинезе
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    6 января, вторник
    17:00
    Кьево
    0:0
    Торино
    Матч завершен
    6 января, вторник
    17:00
    Эмполи
    0:0
    Верона
    Матч завершен
    6 января, вторник
    17:00
    Дженоа
    2:2
    Аталанта
    Матч завершен
    6 января, вторник
    17:00
    Милан
    1:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    6 января, вторник
    17:00
    Палермо
    5:0
    Кальяри
    Матч завершен
    6 января, вторник
    17:00
    Парма
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    6 января, вторник
    20:00
    Чезена
    1:4
    Наполи
    Матч завершен
    6 января, вторник
    23:00
    Ювентус
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, первый матч
    6 января, вторник
    19:00
    Сельта
    2:4
    Атлетик
    Матч завершен
    6 января, вторник
    21:00
    Малага
    2:0
    Леванте
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2014/2015), 3 раунд
    6 января, вторник
    22:45
    Эвертон
    1:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11