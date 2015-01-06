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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Наполи
Чезена - Наполи: обзор матча 06 января 2015
Чезена
06.01.2015, вторник, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
75'
Ф. Бриенца
29'
Х. Кальехон
41'
Г. Игуаин
64'
М. Гамшик
72'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Наполи
84'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
З. Эдуардо
83'
Замена
М. Вольта
️️️️
Л. Вальзаниа
79'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Бриенца
Пас отдал
З. Эдуардо
75'
72'
ГОЛ! 0:4!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
К. Карбонеро
️️️️
Э. Касчионе
70'
67'
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Гаргано
64'
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Игуаин
63'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Д. Капелли
61'
53'
Желтая карточка
Энрике
Замена
А. Родригес
️️️️
С. Луккини
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
37'
Желтая карточка
В. Гаргано
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Чезена
16
Альберто Ильо
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-5-2
1
Леали
32
Магнуссон
17
Луккини
25
Капелли
23
Маццотта
77
Зе Эдуардо
14
Вальзаниа
34
Касчионе
10
Джорджи
9
Алмейда
20
Бриенца
3-1-4-2
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Бритос
3
Энрике
5
Лопес
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
18
Де Гузман
7
Кальехон
9
Игуаин
14
Вальзаниа
14
Вольта
14
Вольта
14
Вальзаниа
34
Касчионе
11
Карбонеро
11
Карбонеро
34
Касчионе
17
Луккини
20
Родригес
20
Родригес
17
Луккини
7
Кальехон
5
Радошевич
5
Радошевич
7
Кальехон
5
Гаргано
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
5
Гаргано
18
Де Гузман
10
Мертенс
10
Мертенс
18
Де Гузман
Остались в запасе
Чезена
Наполи
16
Альберто Ильо
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
16
Альберто Ильо
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Чезена - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Дино Мануцци
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