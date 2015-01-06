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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 06 января 2015
Милан
06.01.2015, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
9'
А. Поли
27'
Н. Сансоне
68'
С. Дзадза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
А. Поли
90'
+4
87'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
84'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
75'
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Берарди
73'
Желтая карточка
М. Гаццола
Замена
И. Абате
️️️️
А. Рами
73'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Эль-Шаарави
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
С. Дзадза
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Эссьен
65'
61'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Ж. Менез
60'
Желтая карточка
Алекс
33'
27'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Д. Берарди
ГОЛ! 1:0!
А. Поли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ОП
4
Франческо Маньянелли
(К)
ОП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
97
Иван де Сантис
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
98
Хашим Мастур
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
23
Рами
25
Сапата
33
Алекс
22
Де Шильо
2
Эссьен
18
Монтоливо
15
Поли
92
Эль-Шаарави
7
Бонавентура
7
Менез
4-2-1-2-1
47
Консильи
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
6
Миссироли
4
Маньянелли
8
Бьондини
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
23
Рами
20
Абате
20
Абате
23
Рами
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
11
Паццини
92
Эль-Шаарави
2
Эссьен
7
Черчи
7
Черчи
2
Эссьен
10
Берарди
4
Бриги
4
Бриги
10
Берарди
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
98
Хашим Мастур
ЦП
97
Иван де Сантис
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
98
Хашим Мастур
ЦП
97
Иван де Сантис
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Сассуоло
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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