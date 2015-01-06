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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кальяри
Палермо - Кальяри: обзор матча 06 января 2015
Палермо
06.01.2015, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 0
Завершен
Кальяри
6'
М. Морганелла
10'
Э. Муньос
33'
П. Дибала (П)
72'
П. Дибала
85'
Э. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кальяри
ГОЛ! 5:0!
Э. Баррето
85'
83'
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Экдаль
Замена
Р. Витьелло
️️️️
Э. Муньос
83'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
74'
ГОЛ! 4:0!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Васкес
72'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Э. Мареска
67'
Желтая карточка
Э. Муньос
61'
56'
Желтая карточка
Д. Фариас
46'
Замена
Д. Дессена
️️️️
Л. Крисетиг
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Ф. Васкес
41'
38'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Дибала
33'
32'
Желтая карточка
С. Коломби
26'
Вторая желтая
Д. Конти
Желтая карточка
Э. Мареска
22'
18'
Желтая карточка
Д. Конти
ГОЛ! 2:0!
Э. Муньос
Пас отдал
А. Лазаар
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Морганелла
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
6
Муньос
21
Гонсалес
3
Феддаль
16
Мареска
30
Ригони
8
Баррето
33
Лазаар
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
4-3-2-1
91
Коломби
24
Писано
13
Россеттини
23
Чеппителли
22
Авелар
12
Крисетиг
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
17
Фариас
9
Лонго
6
Муньос
2
Витьелло
2
Витьелло
6
Муньос
16
Мареска
19
Больцони
19
Больцони
16
Мареска
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
12
Крисетиг
27
Дессена
27
Дессена
12
Крисетиг
8
Экдаль
30
Донса
30
Донса
8
Экдаль
7
Коссу
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
7
Коссу
Остались в запасе
Палермо
Кальяри
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
28
Вертер Карбони
ВР
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Палермо - Кальяри
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
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