Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 06 января 2015
Удинезе
06.01.2015, вторник, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Рома
17'
Д. Астори
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
89'
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
89'
Желтая карточка
В. Торосидис
84'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Льяич
82'
Травма
А. Льяич
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Гильерме
79'
71'
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Г. Силва
68'
Замена
С. Теро
️️️️
А. Ди Натале
67'
66'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
65'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Майкон
52'
Желтая карточка
М. Пьянич
45'
+1
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
А. Ди Натале
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Астори
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ОП
8
Гильерме
ОП
33
Панайотис Коне
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
39
Антонио Вутов
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
3-4-1-2
1
Карнезис
6
Домицци
5
Данило
4
Пирис
11
Силва
25
Аллан
8
Гильерме
30
Видмер
33
Коне
10
Ди Натале
19
Геихо
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
13
Майкон
44
Манолас
13
Астори
25
Холебас
16
Де Росси
15
Пьянич
8
Строотман
11
Итурбе
22
Льяич
10
Тотти
11
Силва
26
Паскуале
26
Паскуале
11
Силва
8
Гильерме
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Гильерме
10
Ди Натале
77
Теро
77
Теро
10
Ди Натале
13
Майкон
35
Торосидис
35
Торосидис
13
Майкон
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
22
Льяич
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
22
Льяич
Остались в запасе
Удинезе
Рома
39
Антонио Вутов
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
44
Раджа Наингголан
ЦП
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
39
Антонио Вутов
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Удинезе - Рома
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+