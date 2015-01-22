Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2014
январь 2015
Кубок Азии 2015, 1/4 финала
Южная Корея
2 : 0
Узбекистан
Завершен
Китай
0 : 2
Австралия
Завершен
Кубок Содружества 2015
2 : 3
Завершен
2 : 0
Завершен
Кубок Африканских Наций 2015. группа B, 2 тур
Замбия
1 : 2
Тунис
Завершен
Кабо-Верде
0 : 0
ДР Конго
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Финляндия
0 : 0
Йемен
Завершен
Товарищеские матчи 2015
Амкар-Пермь
5 : 0
Ордабасы
Завершен
Холодаш
2 : 0
Ахмат
Завершен
ЦСКА
2 : 0
ФСВ Франкфурт
Завершен
Италия. Кубок (2014/2015), 1/8 финала
Наполи
2 : 2
Удинезе
Завершен
Испания. Кубок (2014/2015), 1/4 финала, первый матч
Эспаньол
3 : 1
Севилья
Завершен
Франция. Кубок (2014/2015), 1/16 финала
Ренн
1 : 1
Реймс
Завершен