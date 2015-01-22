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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия - Йемен
Финляндия - Йемен: обзор матча 22 января 2015
Финляндия
22.01.2015, четверг, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Йемен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Финляндия - Йемен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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