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    Расписание матчей 02-01-2015

    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    февраль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Кубок (2014/2015), 3 раунд
    2 января, пятница
    22:45
    Милтон Кинс Донс
    0:1
    Честерфилд
    Матч завершен
    2 января, пятница
    22:45
    Кардифф
    3:1
    Колчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 15 тур
    2 января, пятница
    23:30
    Белененсеш
    0:0
    Академика
    Матч завершен
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