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    Расписание матчей 18-12-2014

    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2014/2015), 15 тур
    18 декабря, четверг
    18:15
    ПАС
    3:0
    ПАОК
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    20:30
    Ксанти
    4:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 16 тур
    18 декабря, четверг
    21:00
    Кальяри
    1:3
    Ювентус
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    23:00
    Наполи
    2:0
    Парма
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2014/2015), 1/16 финала, ответный матч
    18 декабря, четверг
    22:00
    Эльче
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    22:00
    Атлетико
    2:2
    Оспиталет
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    23:59
    Малага
    4:1
    Депортиво
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    23:59
    Атлетик
    1:0
    Алькояно
    Матч завершен
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