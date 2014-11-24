Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2014
ноябрь 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 14 тур
Локомотив
0 : 0
Уфа
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 12 тур
Астон Вилла
1 : 1
Саутгемптон
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 12 тур
Гранада
0 : 0
Альмерия
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 12 тур
Дженоа
1 : 1
Палермо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 19 тур
Анжи-2
2 : 1
Астрахань
Матч завершен
Терек-2
1 : 0
Матч завершен
Алания
0 : 3
МИТОС
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 19 тур
Дружба
0 : 1
Витязь
Матч завершен
Краснодар-2
0 : 2
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
ТСК
2 : 1
Армавир
Матч отменен
Афипс
6 : 0
Жемчужина
Матч отменен
1 : 2
Черноморец
Матч отменен
США. МЛС 2014, 1/2 финала, первый матч
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 10 тур
Баликесирспор
1 : 3
Сивасспор
Матч завершен
Бурсаспор
1 : 1
Фенербахче
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 36 тур
Коринтианс
1 : 0
Гремио
Матч завершен
Коритиба
2 : 0
Палмейрас
Матч завершен
Шапекоэнсе
2 : 0
Ботафого
Матч завершен