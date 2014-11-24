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Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 24 ноября 2014
Локомотив
24.11.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Уфа
90'
+2
Замена
А. Килин
️️️️
Марсиньо
Желтая карточка
А. Касаев
86'
84'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Э. Фримпонг
Красная карточка
В. Денисов
81'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
М. Буссуфа
78'
77'
Желтая карточка
М. Семакин
76'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
В. Галиулин
Замена
Майкон
️️️️
А. Самедов
72'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
У. Ниасс
64'
45'
Желтая карточка
Д. Тумасян
36'
Желтая карточка
Д. Юрченко
36'
Желтая карточка
Марсиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
14
Максим Семакин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
4-1-4-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
7
Шешуков
11
Касаев
11
Буссуфа
99
Фернандеш
19
Самедов
14
Ниасс
4-1-4-1
1
Юрченко
44
Тишкин
14
Семакин
34
Тумасян
33
Сухов
13
Засеев
21
Галиулин
29
Пауревич
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
11
Буссуфа
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Буссуфа
14
Ниасс
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
14
Ниасс
19
Самедов
11
Майкон
11
Майкон
19
Самедов
21
Галиулин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
21
Галиулин
5
Фримпонг
11
Карлос
11
Карлос
5
Фримпонг
10
Марсиньо
18
Килин
18
Килин
10
Марсиньо
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Локомотив - Уфа
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
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