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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Альмерия
Гранада - Альмерия: обзор матча 24 ноября 2014
Гранада
24.11.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Альмерия
Желтая карточка
Хуанкар
87'
Замена
Д. Майнц
️️️️
Д. Мурильо
81'
Желтая карточка
Р. Рочина
75'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ю. Эль-Араби
65'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Сиссоко
54'
53'
Вторая желтая
Р. Азиз
38'
Желтая карточка
Р. Азиз
Желтая карточка
Ж. Бабен
29'
Желтая карточка
М. Итурра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
10
Пити
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-5-1-1
2
Роберто
3
Бабен
24
Мурильо
20
Фулкье
20
Сиссоко
10
Пити
27
Хуанкар
16
Итурра
4
Рико
16
Рочина
19
Эль-Араби
3-2-4-1
23
Рубен
15
дос Сантос
4
Фран Велес
5
Трухильо
23
Наварро
16
Дюбарбье
23
Сориано
12
Азиз
12
Верса
19
Зонго
23
Тьеви
24
Мурильо
5
Майнц
5
Майнц
24
Мурильо
20
Сиссоко
9
Кордоба
9
Кордоба
20
Сиссоко
19
Эль-Араби
90
Саксесс
90
Саксесс
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Гранада
Альмерия
13
Ойер
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Гранада - Альмерия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Лос Карменес
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