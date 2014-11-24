Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 24 ноября 2014
Астон Вилла
24.11.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
29'
Г. Агбонлахор
81'
Н. Клайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
89'
Замена
Д. Корк
️️️️
Ш. Лонг
83'
Желтая карточка
Н. Клайн
81'
ГОЛ! 1:1!
Н. Клайн
Пас отдал
Р. Бертранд
79'
Замена
Э. Маюка
️️️️
С. Мане
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Санчес
74'
Желтая карточка
Ж. Окоре
72'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
64'
58'
Желтая карточка
В. Ваньяма
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
К. Кларк
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
Саутгемптон
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-1-3-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
5
Окоре
21
Хаттон
26
Кларк
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
8
Клеверли
18
Вайманн
11
Агбонлахор
4-1-1-2-2
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
23
Алдервейрелд
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
7
Лонг
28
Н'Зогбиа
15
Ричардсон
15
Ричардсон
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
10
Бент
10
Бент
15
Санчес
7
Лонг
4
Корк
4
Корк
7
Лонг
10
Мане
24
Маюка
24
Маюка
10
Мане
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Саутгемптон
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+