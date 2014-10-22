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    Расписание матчей 22-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 30 тур
    22 октября, среда
    03:50
    Баия
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 17 тур
    22 октября, среда
    13:00
    Челябинск
    0:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    22 октября, среда
    15:00
    Нефтехимик
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    22 октября, среда
    18:00
    Спартак
    0:1
    Носта
    Матч завершен
    22 октября, среда
    18:00
    Волга
    1:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    22 октября, среда
    18:30
    Лада-Тольятти
    0:2
    Рубин-2
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2014, 1 тур, группа A
    22 октября, среда
    17:30
    Астана
    5:1
    Кайрат
    Матч завершен
    22 октября, среда
    18:00
    Актобе
    4:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 1 тур
    22 октября, среда
    19:30
    Нива
    5:3
    Буковина
    Матч завершен
    Лига Европы (2014/2015), 3 тур, группа L
    22 октября, среда
    20:00
    Металлист
    0:1
    Легия
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа A
    22 октября, среда
    22:45
    Атлетико
    5:0
    Мальме
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Олимпиакос
    1:0
    Ювентус
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа B
    22 октября, среда
    22:45
    Лудогорец
    1:0
    Базель
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Ливерпуль
    0:3
    Реал
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа C
    22 октября, среда
    22:45
    Байер
    2:0
    Зенит
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Монако
    0:0
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа D
    22 октября, среда
    22:45
    Андерлехт
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Галатасарай
    0:4
    Боруссия
    Матч завершен
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