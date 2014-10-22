сентябрь 2014
октябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 30 тур
22 октября, среда
03:50
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 17 тур
22 октября, среда
15:00
Матч завершен
22 октября, среда
18:00
Матч завершен
22 октября, среда
18:30
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014, 1 тур, группа A
Лига Европы (2014/2015), 3 тур, группа L
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа A
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа B
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа C
Лига чемпионов (2014/2015), 3 тур, группа D