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Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Бенфика
Монако - Бенфика: обзор матча 22 октября 2014
Монако
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бенфика
Желтая карточка
Я. Карраско
90'
+5
88'
Замена
А. Самарис
️️️️
Э. Перес
Замена
Б. Силва
️️️️
Ж. Моутинью
82'
79'
Замена
Сезар
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
Л. Курзава
78'
76'
Красная карточка
Л. Лопес
Желтая карточка
Р. Карвалью
71'
68'
Замена
Бебе
️️️️
Талиска
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Окампос
62'
36'
Желтая карточка
Э. Сальвио
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Бербатов
34'
26'
Желтая карточка
Л. Лопес
8'
Желтая карточка
Элизеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
94
Талиска
АП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Бернарду Силва
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
3
Сезар
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Пицци
АП
33
Мариньо
ПВ
3-1-4-1-1
1
Субашич
3
Курзава
24
Раджи
6
Карвалью
6
Фабиньо
8
Моутинью
19
Кондогбиа
8
Дирар
28
Тулалан
7
Окампос
10
Бербатов
3-2-3-1-1
1
Артур
4
Луизао
34
Алмейда
2
Перейра
17
Лопес
19
Элизеу
11
Сальвио
33
Перес
10
Гайтан
94
Талиска
9
Лима
8
Моутинью
20
Силва
20
Силва
8
Моутинью
7
Окампос
10
Карраско
10
Карраско
7
Окампос
10
Бербатов
9
Марсьяль
9
Марсьяль
10
Бербатов
94
Талиска
12
Бебе
12
Бебе
94
Талиска
10
Гайтан
3
Сезар
3
Сезар
10
Гайтан
33
Перес
22
Самарис
22
Самарис
33
Перес
Остались в запасе
Монако
Бенфика
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Паулу Лопеш
ВР
21
Пицци
АП
33
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Паулу Лопеш
ВР
21
Пицци
АП
33
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Монако - Бенфика
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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