Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Легия
Металлист - Легия: обзор матча 22 октября 2014
Металлист
22.10.2014, среда, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 1
Завершен
Легия
28'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Легия
84'
Желтая карточка
О. Дуда
Желтая карточка
Эдмар
82'
81'
Замена
М. Сагановски
️️️️
О. Са
Замена
А. Березовчук
️️️️
Юссуф
75'
Пенальти не реализован!
Жажа
69'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
С. Пшеничных
61'
Желтая карточка
С. Пшеничных
59'
Замена
В. Кобин
️️️️
О. Красноперов
57'
52'
Пенальти не реализован!
И. Врдоляк
Желтая карточка
С. Болбат
36'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
12
Гильерме
АП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Якуб Косецки
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
Легия
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
14
Матеуш Швох
ЦП
78
Бартломей Калинковски
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
3-2-3-2
29
Горяинов
50
Болбат
24
Юссуф
6
Торсильери
19
Пшеничных
3
Вильягра
32
Красноперов
19
Торрес
8
Эдмар
70
Жажа
8
Гоменюк
4-1-2-3
12
Куцяк
28
Брож
3
Йодловиц
23
Астис
52
Ржежничак
21
Врдоляк
12
Гильерме
8
Дуда
18
Кухарчик
70
Са
20
Косецки
24
Юссуф
4
Березовчук
4
Березовчук
24
Юссуф
19
Пшеничных
15
Кулаков
15
Кулаков
19
Пшеничных
32
Красноперов
14
Кобин
14
Кобин
32
Красноперов
70
Са
9
Сагановски
9
Сагановски
70
Са
Остались в запасе
Металлист
Легия
46
Артем Радченко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
91
Конрад Ялоха
ВР
14
Матеуш Швох
ЦП
78
Бартломей Калинковски
ЦП
5
Игор Левчук
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
91
Конрад Ялоха
ВР
14
Матеуш Швох
ЦП
78
Бартломей Калинковски
ЦП
5
Игор Левчук
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Металлист - Легия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
Все
Металлист
Легия
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+