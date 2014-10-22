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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Базель
Лудогорец - Базель: обзор матча 22 октября 2014
Лудогорец
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Базель
90+2'
Й. Минев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Базель
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
Ф. Эшпинью
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Й. Минев
90'
+2
87'
Замена
Д. Сио
️️️️
Д. Гонсалес
Желтая карточка
К. Моци
86'
85'
Желтая карточка
Ф. Фрай
84'
Замена
А. Хамуди
️️️️
Д. Калла
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Александров
81'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Абало
77'
75'
Замена
А. Айети
️️️️
Н. Алийи
Замена
Х. Юнес
️️️️
Р. Безьяк
68'
67'
Желтая карточка
Б. Эмболо
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гонсалес
43'
Желтая карточка
Т. Джака
Желтая карточка
Й. Минев
24'
18'
Красная карточка
С. Ди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
18
Ахмед Хамуди
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-1-4-1
27
Стоянов
25
Минев
80
Кайсара
27
Моци
5
Терзиев
77
Александров
10
Эшпинью
18
Дьяков
84
Марселиньо
17
Абало
14
Безьяк
3-5-2
31
Вацлик
5
Шер
17
Сухи
27
Алийи
33
Калла
20
Фрай
34
Джака
20
Ди
6
Эль-Ненни
10
Гонсалес
7
Эмболо
77
Александров
88
Вандерсон
88
Вандерсон
77
Александров
14
Безьяк
99
Юнес
99
Юнес
14
Безьяк
17
Абало
7
Мисиджан
7
Мисиджан
17
Абало
33
Калла
18
Хамуди
18
Хамуди
33
Калла
27
Алийи
15
Айети
15
Айети
27
Алийи
10
Гонсалес
13
Сио
13
Сио
10
Гонсалес
Остались в запасе
Лудогорец
Базель
82
Милан Борян
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
12
Анисе
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
8
Йоширо Какитани
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
12
Анисе
ЦП
Остались в запасе
8
Йоширо Какитани
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Лудогорец - Базель
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Васил Левски
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