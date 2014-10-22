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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Динамо Киров
Нефтехимик - Динамо Киров: обзор матча 22 октября 2014
Нефтехимик
22.10.2014, среда, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Киров
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Статистика матча Нефтехимик - Динамо Киров
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Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Нефтехимик
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17.10.2026
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0 : 1
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Динамо Киров
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08.11.2026
Динамо Бр
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Родина-2
1 : 1
31.10.2026
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6 : 1
24.10.2026
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18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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