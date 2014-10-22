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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Боруссия Д
Галатасарай - Боруссия Д: обзор матча 22 октября 2014
Галатасарай
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
6'
П. Обамеянг
18'
П. Обамеянг
41'
М. Ройс
83'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Боруссия Д
83'
ГОЛ! 0:4!
А. Рамос
Пас отдал
И. Гюндоган
82'
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Кагава
Замена
Э. Чолак
️️️️
Г. Пандев
78'
69'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Хуммельс
Желтая карточка
С. Кайя
68'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
А. Теллес
62'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Х. Алтынтоп
61'
55'
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Бендер
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Ройс
Пас отдал
С. Кагава
Желтая карточка
У. Снейдер
25'
18'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Л. Пищек
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
13
Теллес
27
Шеджу
2
Кайя
77
Камдал
30
Мело
8
Инан
34
Алтынтоп
10
Снейдер
17
Йылмаз
21
Пандев
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
3
Суботич
22
Мхитарян
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
34
Алтынтоп
21
Джемаили
21
Джемаили
34
Алтынтоп
21
Пандев
8
Чолак
8
Чолак
21
Пандев
13
Теллес
7
Озтекин
7
Озтекин
13
Теллес
5
Бендер
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Бендер
15
Хуммельс
20
Гюндоган
20
Гюндоган
15
Хуммельс
10
Кагава
20
Рамос
20
Рамос
10
Кагава
Остались в запасе
Галатасарай
Боруссия Д
26
Синан Болат
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
9
Умут Булут
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Галатасарай - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамс Парк
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