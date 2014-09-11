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август 2014
сентябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 10 тур
Москва
0 : 1
Спартак К
Матч завершен
Волга
4 : 2
Домодедово
Матч завершен
Коломна
3 : 3
Текстильщик
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
Псков
1 : 2
Зенит-2
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Строгино
3 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Химки
2 : 0
Спартак-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 10 тур
Чертаново
0 : 3
Авангард
Матч завершен
Арсенал-2
1 : 4
Факел
Матч завершен
Тамбов
1 : 1
Рязань
Матч завершен
Орел
0 : 0
Витязь
Матч завершен
Зенит
0 : 1
Локомотив
Матч завершен
Металлург Л
2 : 0
Матч завершен
Подолье
0 : 4
Калуга
Матч завершен
Выбор-Курбатово
0 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
США. МЛС 2014
Монреаль
2 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 20 тур
Палмейрас
1 : 0
Крисиума
Матч завершен
Гремио
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Фигейренсе
1 : 1
Флуминенсе
Матч завершен
Спорт Ресифи
3 : 1
Сантос
Матч завершен
Коритиба
3 : 0
Шапекоэнсе
Матч завершен
Ботафого
2 : 4
Сан-Паулу
Матч завершен
Витория
2 : 0
Интернасьонал
Матч завершен
Гойас
1 : 0
Фламенго
Матч завершен