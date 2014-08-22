Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2014
август 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 5 тур
Ахмат
3 : 0
Арсенал
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 1 тур
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 3 тур
Эвиан
0 : 0
ПСЖ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 7 тур
Зенит-2
11 : 0
Москва
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Спартак-2
0 : 0
Псков
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 2
Волга
Матч завершен
Химки
3 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Домодедово
1 : 3
Спартак К
Матч завершен
Строгино
2 : 0
Коломна
Матч завершен
Леон Сатурн
1 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 7 тур
Арсенал-2
1 : 1
Чертаново
Матч завершен
1 : 1
Авангард
Матч завершен
Зенит
2 : 1
Орел
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 0
Калуга
Матч завершен
Факел
2 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Витязь
0 : 2
Выбор-Курбатово
Матч завершен
Локомотив
3 : 0
Тамбов
Матч завершен
Рязань
1 : 0
Подолье
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 5 тур
Рубин (мол)
3 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
1 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Италия. Кубок (2014/2015), 3 раунд
Пескара
1 : 0
Кьево
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 5 тур
Генк
3 : 2
Гент
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 16 тур
Коринтианс
5 : 2
Гойас
Матч завершен
Крузейро
1 : 0
Гремио
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 3 тур
Хераклес
0 : 1
Камбур
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 21 тур
Санднес Ульф
2 : 2
Викинг
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 2 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
Пенафиел
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 5 тур
Баник
1 : 0
Матч завершен
Теплице
2 : 2
Слован
Матч завершен